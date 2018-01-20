وأضافت أنهم توغلوا في القاعدة الجوية العسكرية قبل ساعات، ويواصلون الهجوم لبسط السيطرة داخل أكبر معقل متبق لقوات المعارضة في سوريا.

وجاء تقدم قوات النظام عقب هجوم موسع على مسلحي المعارضة انطلاقا من مواقعها جنوبي المطار وبدعم من غارت جوية، سورية وروسية.

بينما قالت مصادر عسكرية معارضة إن الجماعات المسلحة تمكنت من قتل أكثر من 25 فردا من قوات النظام والميليشيات، خلال عملية تسلل في قرية لوبيدة بريف إدلب الجنوبي.