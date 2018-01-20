أبو ظبي - سكاي نيوز عربية قتل أكثر من 20 مسلحا من ميليشيات الحوثي الإيرانية، في قصف جوي لطائرات تحالف دعم الشرعية، ومواجهات مع قوات الشرعية في جبهة الساحل الغربي اليمني، خلال الـ 24 ساعة الماضية.