أبو ظبي - سكاي نيوز عربية قتل أكثر من 20 مسلحا من ميليشيات الحوثي الإيرانية، في قصف جوي لطائرات تحالف دعم الشرعية، ومواجهات مع قوات الشرعية في جبهة الساحل الغربي اليمني، خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وحسب مصادر "سكاي نيوز عربية"، تركزت المواجهات في أطراف مديريتي حيس والتحيتا.
ومن بين القتلى نجل رئيس ما يسمى اللجان الثورية التابعة لميليشيات الحوثي بالحديدة، ويدعى نبيل عبد الرحمن الجماعي.
كما استهدفت طائرات القوة الإماراتية العاملة ضمن التحالف، مركبة عسكرية تابعة لميليشيات الحوثي محملة بالأسلحة والذخائر جنوبي حيس بمحافظة الحديدة.
وأدى القصف إلى تدمير الآلية ومقتل جميع المسلحين فيها.