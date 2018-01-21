ورحل الطاهي الفرنسي عن عالمنا في منزله بمنطقة كولونج أوموندور قرب مدينة ليون، شرقي فرنسا، وفق "فرانس برس".

وكان بوكوز يعاني منذ سنوات من مرض باركنسون.

ويعتبره كثيرون بوكوز هو سفير المطبخ الفرنسي حول العالم، كما أنه وضع الطهاة للمرة الأولى في دائرة الأضواء والمشاهير.

وتقدر ثروة بوكوز بأكثر من 180 مليون دولار، واعتبر ثاني أغنى طباخ في العالم.

ومنحته مؤسسة الطبخ الأميركية عام 2011 جائزة القرن في فن الطبخ، ويدير مطاعم داخل فرنسا وخارجها.