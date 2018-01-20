وكشف رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الألماني توماس باخ عن الموافقة على مشاركة الكوريتين في فريق نسائي موحد في لعبة الهوكي على الجليد، معتبرا من لوزان بعد اجتماع مع مسؤولين رياضيين وسياسيين من الكوريتين أن "اليوم يشكل محطة رئيسية من رحلة طويلة".

وسبق أن أعلنت وكالة الانباء الكورية الجنوبية "يونهاب" أن الكوريتين اتفقتا على أن يسير وفداهما جنبا إلى جنب في افتتاح أولمبياد بيونغ تشانغ المقرر بين 9 و25 فبراير، كما اتفقتا على المشاركة أيضا في فريق موحد في الهوكي للسيدات.

ومشاركة الدولتان بوفد موحد خلال حفل الافتتاح سيحصل للمرة الرابعة في تاريخ الألعاب الاولمبية: مرتان في الألعاب الأولمبية الصيفية في نسختي سيدني عام 2000، وفي أثينا 2004، مقابل مرة واحدة في دورة الألعاب الشتوية في تورينو عام 2006.