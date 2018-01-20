ويلتقي "جوكو"، الباحث عن لقبه السابع في البطولة الأسترالية، في الدور الرابع الكوري الجنوبي تشونغ هيون الذي حقق المفاجأة بإقصائه الألماني الكسندر زفيريف الرابع.

وتعتبر بطولة أستراليا المفتوحة المفضلة للنجم الصربي من بين البطولات الكبرى، وذلك لتحقيقه 6 ألقاب، وهو رقم قياسي غير مسبوق في البطولة.

وتعود آخر بطولة لجوكوفيتش في أستراليا عام 2016، إلا أن إصابة أبعدته عن الملاعب لمدة غير قصيرة، مما جعله يتراجع في تصنيف اللاعبين.