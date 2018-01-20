كما قضت المحكمة بتخفيف العقوبة لـ 4 آخرين، من الإعدام إلى السجن المؤبد.

وأسندت النيابة إلى المتهمين قتل فراج عمدا مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فى قتل ضباط وأفراد شرطة، يوم 19 سبتمبر 2013 في كرداسة، أثناء اقتحام قوات الأمن لمعاقل إرهابيين بالمنطقة.

كما وجهت النيابة للمتهمين تهم إحراز الأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات والمتفجرات وصنعها، ومقاومة السلطات، وحيازة أجهزة الاتصالات دون تصريح من الجهات المختصة لاستخدامها في المساس بالأمن القومي للبلاد.