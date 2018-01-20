وجمعت المباراة بين لاعبتين تصدرتا سابقا التصنيف العالمي وبطلتين سابقتين في أستراليا المفتوحة، وخرجت كيربر منتصرة للمرة الثالثة على التوالي أمام شارابوفا، وبلغت الدور الرابع للموسم الثالث على التوالي.

وتلتقي كيربر، الفائزة بلقب استراليا عام 2016، في الدور الرابع مع البولندية أنييشكا رادفانسكا الخامسة والثلاثين، أو التايوانية هسيه-سو واي الثامنة والثمانين.

وحققت شارابوفا لقب بطولة أستراليا آخر مرة قبل 10 أعوام في 2008، عندما هزمت الصربية آنا إيفانوفيتش.