وكانت شيكاغو أكثر مدن الولايات المتحدة تضررا بهذه الحشرة طوال السنوات الأربع الماضية، إلى أن أطاحت بها بالتيمور، وفقا لما ذكرته الشركة المعنية بمكافحة الحشرات "أوركين"، التي قامت بعمليات مكافحة الحشرات خلال الفترة بين الأول من ديسمبر 2016 حتى الثلاثين من نوفمبر 2017.

واحتلت العاصمة واشنطن المركز الثاني في القائمة، وتلتها شيكاغو ثم لوس أنجلوس التي تقدمت مركزين.

المركز الخامس احتفظت به مدينة كولومبوس بأوهايو، وتلتها سينسيناتي متقدمة مركزين، ثم ديترويت فمدينة نيويورك التي تقدمت 4 مراكز عن العام السابق.

المركز التاسع حافظت عليه سان فرانسيسكو وتلتها في المركز العاشر مدينة دالاس التي تقدمت 5 مراكز في "عرش حشرة البق".

الإنفوغرافيك المرفق يوضح المدن العشر الأولى التي تغزوها حشرة البق.