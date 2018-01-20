ووقع الحادث في قرية هورست في مقاطعة ليبمورغ جنوبي هولندا، الخميس، عندما اقتلعت الرياح الشديدة شجرة ضخمة من جذورها.

وحالما هوت الشجرة حطمت واجهة الطابق الثاني من بناية مجاورة، دون أن تصاب الأم وابنها اللذين كانا بالمكان.

وتعرضت هولندا الخميس إلى رياح قوية، أدت إلى شل حركة القطارات والسفن، ودفعت مطارا في العاصمة أمستردام إلى إلغاء الرحلات.

وذكر معهد الأرصاد الجوية الهولندي أنه وضع جزءا كبيرا من البلاد في حالة الإنذار القصوى بسبب الرياح الشديدة.