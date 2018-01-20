وأكدت صحيفة "ديلي ستار" أن المدرب الإسباني سيتولى قيادة الفريق الصيف المقبل مع انضمام المدافع السابق جوليانو بيليتي إلى الجهاز التدريبي كمدير للكرة.

من جهته صرح كونتي أن رحيله عن ستامفورد بريدج سيكون فقط في حال استغنى الفريق عن خدماته نهاية الموسم.

وقالت صحيفة "ديلي ستار" إن مستقبل كونتي مع البلوز يزداد غموضا مع مرور الوقت، خاصة مع أنباء ربطته بالعودة لإيطاليا، أو باهتمام من قبل باريس سان جرمان الفرنسي.

ولم يدرب المدرب الإسباني أي فريق منذ ترك برشلونة الصيف الماضي.

ومن بين المرشحين الآخرين، تبرز أسماء الأرجنتيني دييغو سيميوني والإيطالي ماسيميليانو أليغري لخلافة كونتي الصيف المقبل.