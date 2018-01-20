وأوردت وكالة "دوغان" للأنباء نقلا عن محافظ إسكي شهر، أن الحافلة كانت تقوم برحلة ليلية من أنقرة الى مدينة بورصا (غرب) عندما وقع الحادث في المحافظة، وسط أحوال جوية جيدة.

وقال المحافظ، أوزدمير تشاكاشاك، إن الطريق لم تكن رطبة وغير مغطاة بالجليد، ووعد بالتحقيق لمعرفة أسباب الحادث والكشف عنها، وفق ما نقلت "فرانس برس".

وكان معظم ركاب الحافلة من العائلات مع أطفالهم المتجهين إلى بورصا ليقضوا عطلة منتصف الفصل في منتجع أولوداغ الشهير للتزلج.

وجرى توقيف السائقين اللذين أصيبا بجروح طفيفة، كما باشرت السلطات تحقيقاتها في الحادث.

وتسجل تركيا عددا مرتفعا لحوادث السير، وتشير الاحصاءات الرسمية إلى أكثر من مليون حادث ومقتل 7300 شخص في 2016.