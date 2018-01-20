وأصبح تشونغ هيون، البالغ 21 عاما والمصنف 58 عالميا، أول لاعب كوري جنوبي يصل إلى الدور الرابع من البطولة الأسترالية، وهو سيواجه في اختباره المقبل الصربي نوفاك جوكوفيتش الرابع عشر، أو الإسباني ألبرت راموس الثاني والعشرين.

وهي المرة الأولى التي يتمكن فيها تشونغ من الفوز على أحد المصنفين الخمسة الأوائل في العالم، وثالث كوري جنوبي فقط، إن كان عند الرجال أو السيدات، يصل الى الدور الرابع في بطولات الغراند سلام، حارما منافسه الألماني البالغ 20 عاما من بلوغ الدور الرابع للمرة الأولى في ملبورن، الثانية في البطولات الكبرى (وصل إلى هذا الدور العام الماضي في ملبورن).

وكان زفيريف يمني النفس بالذهاب بعيدا في البطولة الأسترالية، لاسيما في ظل الأداء المميز الذي قدمه في 2017 حيث فاز بخمسة ألقاب، بينها اثنان على حساب جوكوفيتش والسويسري روجر فيدرر في دورتي روما ومونتريال للماسترز.

واحتاج تشونغ إلى 3 ساعات و22 دقيقة لكي يقصي زفيريف ويحرم الأخير من الثأر لشقيقه الأكبر ميشا الذي أقصي من الدور الأول على يد اللاعب الكوري الجنوبي الذي تحدث عن احتمال مواجهة جوكوفيتش.