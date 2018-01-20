وكان المدير الفني للشياطين الحمر، البرتغالي جوزيه مورينيو، أعلن أن كاريك (36 عاما) سينضم إلى الطاقم التدريبي للفريق.

وبالتالي سيبدأ كاريك فصلا جديدا في مسيرته مع مانشستر يونايتد، التي بدأت في "أولد ترافورد" عام 2006، بعد مسيرة قصيرة مع توتنهام هوتسبير.

وغاب اللاعب الدولي السابق عن مشاركات الفريق، منذ تعرضه لاضطرابات في القلب في سبتمبر الماضي، إلا أنه عاد للتدريبات مرة أخرى قبل شهرين.