وأسهم جون وول في فوز واشنطن بإحراز 16 نقطة، جاءت جميعها في النصف الثاني من المباراة، كما مرر 11 كرة حاسمة لزملائه.

وأضاف أوتو بورتر 16 نقطة للفريق الفائز، بينما اكتفى مارسين جورتات بتسجيل 10 نقاط.

ومني بيستونز بالهزيمة الرابعة على التوالي رغم أن 6 من لاعبيه أحرزوا أرقاما مزدوجة.

وكان واشنطن فاز في مباراتيه السابقتين هذا الموسم أمام بيستونز.

وسيلتقي الفريقان في أخر مواجهة هذا الموسم في ديترويت في 29 مارس المقبل.

وفي مواجهة أخرى أحرز كايل لوري 24 نقطة ليفوز فريقه تورونتو رابتورز على ضيفه سان أنطونيو سبيرز 86-83.

وفي ملعبه وبين جمهوره فاز لوس أنجلوس ليكرز على أنديانا بيسرز99-86 وفاز نيويورك نيكس خارج ملعبه على يوتا جاز 117-115.