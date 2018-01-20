وكان من المقرر أن تغادر الطائرة مطار غاتويك، جنوب لندن، في الساعة 8.20 من مساء الخميس، متوجهة إلى موريشيوس، في رحلة تستغرق 11 ساعة، لكنها تأخر لأكثر من ساعتين، بسبب "المفاوضات مع الطيار".

وذكرت التقارير أن حوالى 300 راكب كانوا على متن الطائرة.

وقال مصدر بالخطوط الجوية البريطانية لصحيفة "ذا صن": "هرع رجال الشرطة إلى الطائرة، وتوجهوا مباشرة إلى قمرة القيادة (..) كان الركاب بحالة دهشة".

وقالت متحدثة باسم الخطوط البريطانية: "نحن نأخذ هذه المسألة على محمل الجد، ونساعد الشرطة في تحقيقاتها. نأسف لتأخير الرحلة (..) سلامة وأمن ركابنا وطاقمنا دائما على رأس أولوياتنا".

وظلت الطائرة عند البوابة حتى انضم طيار ثالث بديل لطاقم الطائرة.