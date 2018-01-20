وأضافت ماي، في تصريحات نشرتها صحيفة بيلد الألمانية السبت، أن حكومتها تريد إبرام اتفاق تجاري يتجاوز اتفاق الاتحاد الأوروبي مع النرويج أو كندا وذلك ببساطة "لأن بريطانيا تتفاوض من موقف مختلف عن موقفي الدولتين".

وقالت ماي للصحيفة الواسعة الانتشار إن "الأمر لا يتعلق بعملية انتقاء"، وفق ما نقلت "رويترز".

وتابعت "نريد التفاوض من أجل التوصل لاتفاق شامل للتجارة الحرة واتفاقية أمنية. إننا في موقف استهلالي مختلف عن كندا أو النرويج".

وأبرمت بريطانيا والاتحاد الأوروبي اتفاقا للانفصال الشهر الماضي مهد الطريق أمام إجراء محادثات بشأن العلاقات التجارية بين الجانبين في المستقبل، وعزز آمال حدوث انسحاب منظم من الاتحاد.

وقالت "إننا ننسحب من الاتحاد الأوروبي وليس من أوروبا".