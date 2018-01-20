وقالت الشركة، التي تملك أكثر من 2 مليار مستخدم شهريا، إنها سوف تستخدم استطلاعات الرأي لتحديد ترتيب وسائل الإعلام الجديرة بالثقة.

واستعرض زوكربرغ هذا التعديل في تدوينة على فيسبوك، قائلا إنه اعتبارا من الأسبوع المقبل ستعطي خدمة البث الإخباري وهي المنتج المحوري للشركة، أولوية "للأخبار ذات الجودة العالية" على المصادر الأقل جدارة.

وكتب زوكربرغ "هناك الكثير من الإثارة والمعلومات المضللة والاستقطاب في العالم اليوم".

ويقول "تتيح وسائل التواصل الاجتماعي للناس نشر المعلومات بشكل أسرع من أي وقت مضى، وإذا لم نعالج هذه المشكلات تحديدا سينتهي الأمر بتضخيمها".

وفي الوقت نفسه قال زوكربرغ إن كم الأخبار بشكل عام على فيسبوك، سيتقلص إلى نحو 4 في المئة من محتوى خدمة البث الإخباري، مقارنة مع 5 في المئة حاليا.