فقد طبعت "أديداس" قمصان سانشيز بالرقم 7، الذي كان يرتديه رونالدو قبل انتقاله عام 2009 إلى ريال مدريد الإسباني، مما يعني أن عودة النجم البرتغالي الذي سيكمل عامه الثالث والثلاثين بعد أسبوعين، إلى "أولد ترافورد"، لن تحدث.

وحتى من دون واقعة القميص، فقد قلص ضم سانشيز فعليا من فرص انتقال رونالدو إلى مانشستر يونايتد، حيث سيضاف اللاعب التشيلي إلى خط هجوم قوي ومتنوع، يضم روميلو لوكاكو وخوان ماتا وماركوس راشفورد وأنطوني مارشيال وخيسي لينغارد وزلاتان إبراهيموفيتش.

ولا يعتقد أن مانشستر يونايتد سيوقع مع المزيد من اللاعبين هذا الشتاء، فيما يرجح أن يعزز الفريق خط وسطه في الصيف المقبل، حسب تقارير صحفية بريطانية.

ولا يعيش رونالدو أفضل أيامه في العاصمة الإسبانية، رغم حصوله مؤخرا على لقب أفضل لاعب في العالم من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، والكرة الذهبية من مجلة "فرانس فوتبول".

وسجل رونالدو 4 أهداف فقط في الدوري الإسباني، فيما يمر ريال الفريق الملكي بواحد من أسوأ مواسمه خلال العقود الماضية، إذ يحتل المركز الرابع بفارق 19 نقطة عن برشلونة المتصدر.

وكانت تقارير صحفية سابقة تحدثت عن إمكانية رحيل "الدون" عن "سانتياغو بيرنابيو"، مشيرة إلى عودة محتملة إلى مانشستر يونايتد أو انتقال مفاجئ إلى باريس سان جرمان الفرنسي.