وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية هيذر ناويرت لفرانس برس "نحن على عِلم بالاعتقالات".

وأضافت "ندين المضايقة والاحتجاز التعسفي والاعتداءات ضد الصحفيين في السودان الذين يؤدّون عملهم ويمارسون حقهم الأساسي بحرية التعبير".

وقالت لجنة حماية الصحفيين التي تتخذ من نيويورك مقرا لها، إن 5 صحفيين محليين اعتقلوا أيضا ودعت إلى إطلاق سراح جميع الصحفيين على الفور.

ويشهد السودان موجة من الاحتجاجات على ارتفاع أسعار الخبز، تواجهها السلطات بحملة أمنية طالت العديد من رموز المعارضة وقادة الطلاب والمحتجين.

واندلعت الاحتجاجات ضد الحكومة بعد رفعها سعر كيس القمح زنة 50 كلغ من 167 جنيه سوداني (9 دولارات) إلى 450 (25 دولارا)، فيما تراجعت كميات القمح بعد قرار الحكومة السماح لشركات خاصة باستيراده.



