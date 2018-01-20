واستبعد أوباميانغ من المباراة الثانية لفريقه على التوالي، المقررة مساء السبت ضد هرتا برلين ضمن الدوري الألماني، بعدما غاب أيضا عن المباراة ضد فولفسبورغ الأسبوع الماضي لأسباب سلوكية.

وقال المدير الرياضي لدورتموند ميكايل تسورك في ما يتعلق بإمكانية انتقال أوباميانغ إلى صفوف أرسنال "لا شيء ملموسا على الطاولة. كله كلام في الهواء".

وأضاف: "نخطط لأهدافنا بوجود بيار إيميريك أوباميانغ، وهناك مجال لعودته الى تشكيلة الفريق، لكن المهنية يجب أن تكون الأساس وهذا يتضمن الاعتراف بأنه أخطأ في مكان ما".

وهي المرة الثالثة التي يعاقب فيها دورتموند مهاجمه الغابوني في الأشهر الـ16 الأخيرة.

أما مدربه بيتر شتوغر فرأى أن باستطاعة أوباميانغ العودة إلى صفوف فريقه أساسيا للمباراة ضد فرايبورغ الأسبوع المقبل، وقال في هذا الصدد "إذا كان باستطاعته المساعدة، يستطيع تقديم خدماته مجددا. إذا بذل جهودا في التدريب سيعود الأسبوع المقبل".