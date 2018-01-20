وقالت بوابة "فونتانكا دوت أر يو" الإخبارية الإلكترونية الروسية الخميس، إن مفتشي الشرطة كانوا يبحثون عن أسلحة غير معلن عنها في المنزل الذي يملكه رجل متورط في محاكاة معارك حربية تاريخية بزي الفترة والأسلحة العتيقة.



وعندما دخلت الشرطة المنزل وجدت تمساحا في بركة صغيرة من المياه بقبو المنزل.



وأوضح مالك المنزل أنه حصل على التمساح قبل سنوات.



وأعلن الادعاء في سان بطرسبرغ الجمعة أنه يحقق فيما إذا كان الرجل التزم بالقوانين المحلية.