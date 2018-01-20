وسيكون انتقال لاعب الوسط البالغ 22 عاما دون أي مقابل، لأن عقده الحالي مع شالكه ينتهي في ختام الموسم الحالي.

ويسعى بايرن الذي يمتلك تاريخ بالتوقيع مع اللاعبين الألمان الواعدين، إلى تجديد نفسه، لاسيما من ناحية الوسط الهجومي في ظل وصول الثنائي الفرنسي فرانك ريبيري (34 عاما) والهولندي آريين روبن (33 عاما) إلى نهاية عقدهما في ختام الموسم وعدم اتخاذ اي قرار حتى الآن بشأنهما.

وتألق غوريتسكا (12 مباراة دولية سجل خلالها ستة أهداف) بشكل خاص في كأس القارات التي أقيمت الصيف الماضي في روسيا وتوجت بها ألمانيا، وهو أحد اللاعبين المرشحين بقوة للانضمام إلى تشكيلة المنتخب خلال مونديال 2018 في روسيا أيضا.

وكان غوريتسكا هدفا لعدد من الأندية الإنجليزية مثل ليفربول وأرسنال، لكن بايرن ميونيخ يبدو قد تفوق في السباق للتوقيع مع اللاعب.

ويدافع غوريتسكا عن ألوان شالكه منذ 2013 بعد انتقاله إليه من بوخوم.