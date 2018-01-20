وكان من المفترض أن يحضر بيليه عشاء على شرفه في فندق سافوي في لندن بعد غد الأحد لكن رابطة كتاب كرة القدم التي تنظم العشاء قالت إنه لن يحضر بسبب انهياره على ما يبدو جراء الإرهاق.
ورغم ذلك قال المتحدث باسمه لرويترز، إن مهاجم سانتوس ونيويورك كوزموس السابق والبالغ من العمر 77 عاما يستريح في منزله بالقرب من سانتوس في البرازيل.
وقال جوزيه فورنوس رودريجيز المتحدث باسمه بيليه "إنه فقط لا يريد القيام برحلة طويلة ومرهقة إلى لندن والتنقل بين الطائرات والمطارات. هذا كل ما في الأمر".
وبيليه هو اللاعب الوحيد الذي سبق له الفوز بكأس العالم ثلاث مرات وسبق ونقل للمستشفى أكثر من مرة في السنوات الأخيرة بسبب مشكلات في الكلى والبروستاتا كما خضع لجراحة في مفصل الفخذ.
وخلال آخر ظهور دولي له في موسكو في ديسمبر الماضي خلال قرعة كأس العالم 2018 جلس بيليه على كرسي متحرك.
ويعتبر كثيرون بيليه أفضل لاعب أنجبته ملاعب كرة القدم طوال تاريخها.
متحدث يوضح حقيقة الوضع الصحي للأسطورة بيليه
وكان من المفترض أن يحضر بيليه عشاء على شرفه في فندق سافوي في لندن بعد غد الأحد لكن رابطة كتاب كرة القدم التي تنظم العشاء قالت إنه لن يحضر بسبب انهياره على ما يبدو جراء الإرهاق.