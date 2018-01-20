وأعلنت كاردشيان عن الاسم يوم الجمعة عبر تطبيقها الخاص دون تفسير. وقالت "ولدت شيكاغو الاثنين وكان وزنها طبيعيا".



وانضمت شيكاغو إلى شقيقتها الكبرى نورث وشقيقها الأوسط سانت.



ولدت شيكاغو يوم الاثنين عن طريق أم بديلة، بمعنى أنه تم زرع بويضة مخصبة لكاردشيان في جسد الأم البديلة.



وفضل مغني الراب ونجمة تلفزيون الواقع الأم البديلة بعدما عانت كيم مشكلات في حمل طفليها السابقين.



وقالت كيم إن الأطباء أبلغوها بأن حمل طفل آخر أمر به خطورة على سلامتها.