وأصبحت الصين أول مشتر أجنبي لذلك النظام الدفاعي من روسيا بموجب عقد وقع في 2014.



وقالت ماريا فوروبيوفا المتحدثة باسم الهيئة الاتحادية الروسية للتعاون العسكري التقني للوكالة إن السفينة أعادت الأجزاء المتضررة إلى ميناء أوست لوجا الروسي لتقييمها، مشيرة إلى أن تسليم الشحنة إلى الصين سيتم في موعد لاحق.



ولم تدل بتفاصيل عن الأجزاء التي تضررت لكنها وصفتها بأنها ثانوية. حسب رويترز.



ووقعت روسيا اتفاقا لتزويد تركيا بأنظمة دفاع صاروخي من ذات الطراز في أواخر العام الماضي.