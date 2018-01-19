وقال موقع "سكاي سبورتس" إن فان بيرسي قد عاد بشكل رسمي إلى نادي فيينورد، بعد 14 عاما على رحيله في صيف 2004.

وسينتقل فان بيرسي بشكل مجاني، وسيوقع في الأيام القليلة المقبلة.

وقضى فان بيرسي معظم فترة احترافه في صفوف نادي أرسنال اللندني، حيث قضى 8 مواسم متتالية، أصبح فيها أحد أخطر المهاجمين في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل فان بيرسي 96 هدفا في 194 مباراة لعبها مع الأرسنال، تحت قيادة المدرب الفرنسي أرسين فينغر.

وانتقل بعدها القناص الهولندي لصفوف الغريم مانشستر يونايتد، وقضى 3 مواسم، حقق فيها لقب هداف الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الثانية.

ولعب فان بيرسي موسمين ونصف مع نادي فنربخشه التركي، قبل أن يقرر العودة لناديه الأول فيينورد.

وعلى الصعيد الدولي، لعب فان بيرسي 102 مباراة دولية مع المنتخب الهولندي، وسجل 50 هدفا، وكانت أبرز إنجازاته الميدالية الفضية والبرونزية في بطولتي كأس العالم 2010 و2014.