وقال سعيد الناصري رئيس النادي في اتصال هاتفي مع رويترز: "وقعنا عقدا مع المدرب التونسي فوزي البنزرتي بعد أن فحصنا عدة سير ذاتية للعديد مِن المدربين الذين أوجه لهم الشكر على اهتمامهم بالوداد".

وسبق للبنزرتي (67 عاما) تدريب الجار الرجاء البيضاوي الذي بلغ معه نهائي كأس العالم للأندية عام 2013، لكنه رحل بعد خسارة اللقب المحلي في آخر جولة لصالح المغرب التطواني عام 2014.

وكان آخر ناد دربه البنزرتي هو الترجي التونسي الذي حقق معه لقب الدوري العام الماضي.