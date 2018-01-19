وقال آمر المنطقة العسكرية في الكفرة، اللـواء المبروك الغزوي، على الصفحة الرسمية للجيش الليبي بموقع "فيسبوك": "القوات المسلحة تمكنت من القضاء على أكثر من 70% من ميليشيا حركة العدل والمساواة السودانية".

وأضاف:" بالتنسيق مع القيادة العامة تم تكليف مقاتلات من السلاح الجو.. لضرب هذه العصابات (ميليشيا العدل والمساواة) حيث تمكنت الطائرات المقاتلة من تدمير كافة الاليات والقضاء علي جميع المجرمين التابعين لهذه العصابة".

من جانبها، أكدت وكالة الأنباء الليبية الرسمية (وال) تكبيد المليشيات خسائر كبيرة في المعدات والأرواح.

وكان الجيش الليبي قد أطلق عملية "غضبة الصحراء"، الخميس، من أجل محاربة ميليشيات تسللت من السودان وتشاد إلى محيط مدينة الكُفْرة جنوبي ليبيا.

وقال الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي، العقيد أحمد المسماري إن العملية جاءت ردا على مقتل سبعة جنود قرب واحة الجغبوب القريبة من الحدود المصرية، ويتهم الجيش ميليشيا "العدل والمساواة" بقتل الجنود.