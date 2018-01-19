وبحسب المصدر، فإن فيسبوك ستعين المدير التنفيذي لشبكة "يورو سبورت"، بيتر هيوتن، ويسعى المارد الأزرق إلى تجاوز خيبة أمله في إبرام صفقة بـ600 مليون دولار للحصول على حقوق بث مباريات الدوري الهندي الممتاز للكريكيت.

يأتي تعيين هيوتن، فيما تنتهي في التاسع من فبراير المقبل مهلة تقديم العروض لنيل حقوق تغطية مقابلات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في إنجلترا ما بين 2019 و2022.

ويرى خبراء أن شركات البث التقليدية تتوجس من دخول موقع فيسبوك على خط المنافسة المحمومة، لاسيما أن له إمكانيات مالية مهمة.

ولعب هيوتن دورا مهما في نيل "يورو سبورت" صفقة بقيمة 92 مليون جنيه إسترليني لنيل حقوق بث الألعاب الأولمبية في أوروبا.

وتعد كرة القدم الرياضة الأكثر شعبية ومتابعة بين مستخدمي موقع فيسبوك حول العالم.