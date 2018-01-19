وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، أشرف القدرة في بيان" إحصائية أحداث الجمعة السابعة لانتفاضة القدس في قطاع غزة هي ثمانية إصابات متوسطة جميعها بأقدامهم"، وفق "فرانس برس".

ونقلت فرانس برس عن القدرة قوله إن اثنين منهم أصيبا في مواجهات شرق مدينة غزة وستة أصيبوا شرق جباليا في شمال القطاع، مبينا أنه جرى نقل المصابين إلى مستشفيي "الشفاء" بمدينة غزة و"كمال عدوان" في جباليا.

وتندلع مواجهات بين متظاهرين والجيش الإسرائيلي خصوصا في المناطق الحدودية بين القطاع وإسرائيل في كل جمعة منذ قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.





