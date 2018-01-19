وقال رئيس تحرير بوابة العين الإخبارية علي النعيمي، إن النظام القطري يوظف موضوع الشيخ عبد الله آل ثاني لخدمة أجندته المتمثلة بدعم الإرهاب وتمويله.

وأوضح النعيمي في مداخلة مع "سكاي نيوز عربية"، الجمعة، أن "النظام القطري اعتاد دائما على صناعة فبركات إعلامية وتحوير الأخبار لتوظيفها من أجل خدمة مصالحة وأجندته، بحيث لا تعبر في النهاية عن الواقع الحقيقي".

وأضاف: "في قصة عبد الله بن علي النظام القطري يخطو خطوة جديدة باستخدام أفراد الأسرة الحاكمة في قطر كأداة من أدوات خدمة أجندة حمد بن خليفة، متجاوزا كل الخطوط في مراعاة حرمة الأسرة ومكانتها".

وتابع: "هذه المسرحية لها فصول ونحن ننتظر أن نصل للفصل الأخير حتى نكشف أولا للشعب القطري أن حمد بن خليفة يكذب وأن تميم يكذب. مسرحية عبد الله بن علي سنقف عندها طويلا وسنكشف كل الحقائق بالصوت والصورة".

ووجه النعيمي كلامه للنظام القطري قائلا: "أخرجوا كل ما في جعبتكم حتى نواجهكم بالحقائق، وحتى يعرف أفراد الأسرة الحاكمة أفراد آل ثاني أن تميم وحمد بن خليفة وهذا النظام يتاجر بهم ولا يرى قيمة ولا مبادئ لأسس العائلة التي اعتدناها في دول الخليج".



