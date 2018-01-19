وتراجعت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق1.17 بالمئة إلى 68.49 دولار للبرميل بحلول الساعة 14:15 بتوقيت غرينتش. وسجلت عقود برنت يوم الاثنين أعلى مستوى لها منذ ديسمبر 2014 عند 70.37 دولار للبرميل.

وانخفضت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 1.14 بالمئة إلى 63.21 دولار للبرميل، بعد أن سجلت يوم الثلاثاء أعلى مستوى منذ ديسمبر 2014 عند 64.89 دولار للبرميل.

وأظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن إنتاج الخام الأميركي بلغ 9.75 مليون برميل يوميا في 12 يناير. وكان الإنتاج قد هبط إلى 9.49 مليون برميل يوميا في بداية العام لأسباب أبرزها موجة من الطقس السيء أدت إلى توقف بعض الإمدادات.