ونظمت الفيدرالية العربية، ندوة بمقر الأمم المتحدة بمجلس حقوق الانسان بجنيف، تحت عنوان حقوق الإنسان بمنطقة الخليج: الإنجازات و الإخفاقات".

وأشار المنسق العام للفيدرالية العربية، سرحان الطاهر سعدي، إلى الجانب الإيجابي في الإصلاحات التي اتخذتها بعض دول الخليج و على رأسها دولة الامارات والسعودية.

ونوه سعدي بالخطوات العملاقة اتخذتها القيادة السعودية في مجال الانفتاح وحرية المرأة، وفق رؤية واضحة المعالم و نهج مخطط للنهوض بالبلاد.

في المقابل، نبه المنسق العام للفيدرالية إلى التراجع الرهيب في الحريات و ظاهرة إسقاط الجنسية و التهجير القسري الذي تمارسه الحكومة القطرية، و عرج على دعم الأخيرة للتطرف والقلاقل في العديد من دول المنطقة.

وأبدى المتحدث قلق المنظمات الحقوقية من دور قطر في دعم الإرهاب، في إطار تحالف مع تركيا، لأجل "استهداف استقرار مصر التي تتعرض لمؤامرة واسعة، مع ثبوت تلقي هذه الجماعات الإرهابية لتمويل بالمال و السلاح والتنظير الفكري من أفراد وجمعيات لها صلات وثيقة بقطر".

في غضون ذلك، تحدث حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، عن وضع العمال المهاجرين في الخليج وأهمية تطوير آليات الحماية وأشار الى تجربة دولة الإمارات في إصدار قانون مكافحة التمييز.