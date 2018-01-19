ووفقا لقناة "جلوبو" التلفزيونية، فقد سائق السيطرة على سيارته وسار بها فوق رصيف الشاطئ الشهير 8:30 مساء تقريبا بالتوقيت المحلي.

وذكرت القناة في تقرير أن الشرطة احتجزت سائق السيارة البالغ من العمر 41 عاما.

وحسب وسائل إعلام، فقد زعم السائق أنه أصيب بنوبة صرع أثناء القيادة، مما أدى لفقدانه السيطرة على سيارته.

وكان رصيف شاطئ كوباكابانا مكتظا بالمصطافين أثناء الحادث، الذي وقع في فصل الصيف الحار حاليا في البرازيل.