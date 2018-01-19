أبو ظبي - سكاي نيوز عربية قتل رضيع وأصيب 17 شخصا في شاطئ كوبا كابانا الشهير في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، مساء الخميس، حينما فقد سائق السيطرة على سيارته ودهس المصطافين.
ووفقا لقناة "جلوبو" التلفزيونية، فقد سائق السيطرة على سيارته وسار بها فوق رصيف الشاطئ الشهير 8:30 مساء تقريبا بالتوقيت المحلي.
وذكرت القناة في تقرير أن الشرطة احتجزت سائق السيارة البالغ من العمر 41 عاما.
وحسب وسائل إعلام، فقد زعم السائق أنه أصيب بنوبة صرع أثناء القيادة، مما أدى لفقدانه السيطرة على سيارته.
وكان رصيف شاطئ كوباكابانا مكتظا بالمصطافين أثناء الحادث، الذي وقع في فصل الصيف الحار حاليا في البرازيل.