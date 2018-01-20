وقال ماكرون: "اليوم وبفضل جهود كل الأمم الضالعة، فإن التنظيم العسكري لداعش في المشرق هزم بشكل كامل تقريبا. أنا واثق إننا سنحقق في الأسابيع المقبلة هذا النصر العسكري على الأرض".

وأضاف: "أريد من الآن فصاعدا أن نشارك مشاركة فعالة في تثبيت الاستقرار وإعادة البناء ومساعدة الناس مع شركائنا".

يذكر أن حوالى 1200 عسكري فرنسي يشاركون في جهود التحالف الدولي، الذي تقوده الولايات المتحدة.

وأعلن وزير الخارجية الأميركي، ريكس تيلرسون، الأربعاء، أن الجيش الأميركي سيبقى في سوريا حتى إلحاق هزيمة كاملة بتنظيم داعش والتصدي أيضا للنفوذ الإيراني، وفي نهاية المطاف المساعدة في إطاحة الرئيس بشار الأسد.

وأضاف أن "الهدف الأساسي سيبقى للمهمة العسكرية وألا تقوم قائمة لتنظم داعش"، وخلص إلى القول إن "إحدى قدمي تنظيم داعش في القبر في الوقت الراهن، ومن خلال الاحتفاظ بحضور عسكري أميركي في سوريا، ستكون قدماه الاثنتان عما قريب في القبر".