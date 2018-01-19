ووقع الانفجار عندما حاول لصوص سرقة وقود من خزان المحطة عن طريق فتحه برشاش لهب، وبسبب حظهم العاثر اشتعلت النيران في الخزان إلى أن وقع الانفجار الضخم، وفق ما أوردت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الجمعة.

وأظهرت المقاطع التي بثها سكان في المنطقة كرة اللهب وهي ترتفع في سماء المدينة جراء الانفجار.

وذكرت الشرطة الهندية أن الحريق بدأ عندما حاول اللصوص إحداث ثقوب في الخزان الذي يحتوي 12 ألف لتر من البنزين.

وسمع في أحد الفيديوهات صافرات إنذار تدوي في المنطقة، وشوهد مشاة يفرون من المكان.

ورغم حجم الانفجار الضخم إلا أنه لم يسفر عن إصابة اثنين بجروح خطيرة، فيما أصيب ثالث نتيجة تدافع السكان بالمنطقة المحيطة بالانفجار.