وقال اللاعب البالغ من العمر 32 عاما: "أنا سعيد جدا لتوقيع هذا التمديد والبقاء في النادي. الأهم بالنسبة لي البقاء هنا ومحاولة إحراز أكبر عدد من الألقاب".

وانضم فرناندينيو إلى سيتي في 2013 مقابل 34 مليون جنيه إسترليني (38,5 مليون يورو) من شاختار دونيتسك الأوكراني.

وأحرز فرناندينيو لقب الدوري وكأس الرابطة مرتين مع سيتي، مما دفع غوارديولا إلى القول أنه إذا امتلك في الوسط "ثلاثة فرناندينيو، سيصبح (النادي) بطلا".

وكشف اللاعب الذي أحرز لقب الدوري الأوكراني 6 مرات وكأس الاتحاد الاوروبي في 2009، عن فخره بإشادات غوارديولا: "أنا سعيد جدا لهذا التعليق. عمل كثيرا مع لاعبين مميزين، ذات نوعية جيدة وأذكياء. لذا عندما نسمع هذا الأمر من شخص مثله، نعرف أنه يجب الاستمرار بالعمل بنفس الطريقة، وندرك أننا نقوم بعملنا كما يجب".