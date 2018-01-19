وقام بدعم وتمويل المشروع رئيس النادي أشرف سيد أحمد الحسين "الكاردينال"، حيث يحتوي المشروع الرياضي على عدد من المنشآت الرياضية.

وقد بدأ حفل افتتاح "الجوهرة" باستعراض لفيلم وثائقي عن مراحل تشييد الجوهرة الزرقاء مصحوباً بالألعاب النارية، ليظهر فيلم وثائقي آخر عن تاريخ الهلال..

وقال الكاردينال: "المشروع كان بمثابة وعد، ضربته لجماهير الهلال الوفية، وقد أصبح حقيقة واقعة، حيث يضم مستشفى وكافيتيريات ومول، وقاعات وفندق ومطاعم، لخدمة الضيوف والجمهور".

وأضاف: "كل من شاهد استاد الهلال والنادي من الداخل، تأكد من التطوير الذي أحدثناه، فقد بلغت نسبة عملية تشييد الاستاد من جديد، 92 بالمئة، بعد إزالة كاملة للمدرجات والمقصورة، التي كانت عبارة عن مظلة وقد أصبحت الآن مظلة رئاسية من 3 طوابق، مزودة بمصعد كهربائي".

وتابع: "تم تخصيص مدرج كامل للسيدات، لأول مرة في تاريخ الملاعب السودانية، وأطلق عليه (مدرج مهيرة)، وهي سيدة سودانية وطنية تاريخية".

وذكر الكاردينال أن تكلفة المشروع بلغت 400 ألف جنيه سوداني، غير إضافات مالية أخرى، فيما تبلغ سعة استاد الجوهرة الزرقاء 60 ألف متفرج.