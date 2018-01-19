وحسبما أوردت صحيفة "ديلي ميل"، اعتقد عناصر الشرطة أن ثمة سيارة غطتها الثلوج متوقفة بشكل غير قانوني في أحد الشوارع.

وقال النحات والميكانيكي سيمون لابريس إنه عمل لأربع ساعات متواصلة لتظهر بعدها سيارة المستقبل التي اشتهرت في الثمانينات من خلال فيلم "العودة للمستقبل".

ونشر في وقت لاحق صورة على حسابه في موقع "فيسبوك" لشرطي يقف بجانب "السيارة الثلجية وقد بدأ عليه الارتباك.

ورغم أن الشرطي أدرك لاحقا الخدعة، إلا أنه سجل مخالفة بحق النحات لابريس.

ولم تصمد السيارة الثلجية كثيرا إذ دمرتها بعد فترة وجيزة الأجواء العاصفة في مونتريال.