وقال النصر في بيان عبر "تويتر" إن "شركة النصر لكرة القدم تقرر إعفاء الإيطالي تشيزاري برانديلي من منصب المدير الفني للفريق الأول.. وتقرر تكليف علي مراد (المدرب المساعد) بقيادة تدريبات الفريق بشكل مؤقت".

وعانى النصر رابع الدوري الإماراتي برصيد 17 نقطة، والذي يبتعد عن العين المتصدر بفارق 11 نقطة، من سلسلة النتائج السلبية هذا الموسم آخرها الخروج من مسابقة الكأس الأربعاء، بعد الخسارة أمام دبا الفجيرة بركلات الترجيح 4-5 (الوقتان الأصلي والإضافي 1-1).

وأعرب برانديلي، المدرب السابق لمنتخب إيطاليا، بعد نهاية المباراة عن تفهمه لمطالبة أنصار النادي بإقالته، وقال في المؤتمر الصحفي: "مقتنع بأن الضغوط جزء من مهمتي كمدرب ولدي القدرة على التعامل معها من خلال معالجة السلبيات والتأكيد على الإيجابيات، مع الأخذ في الاعتبار أن معي مجموعة من اللاعبين أستطيع أن أؤكد إنهم على أعلى مستوى من الاحتراف".

وتولى برانديلي تدريب منتخب بلاده خلفا لمارتشيلو ليبي بعد الخروج من الدور الأول لمونديال جنوب افريقيا 2010، لكنه استقال من منصبه بعد كأس العالم 2014 في البرازيل.