وتغلب نادال، المصنف الأول عالميا، على منافسه البوسني جومهور، المصنف 28 في البطولة، بثلاث مجموعات متتالية، بواقع 6-1و6-3 و6-1 على ملعب مارغريت كورت.

وسيطر نادال تماما على المباراة رغم أنه فقد ضربة إرساله مرة واحدة في بداية المجموعة الثانية، لكن ذلك لم يوقف انطلاقته القوية كما تظهر النتيجة.

واستمرت المباراة ساعة واحدة و50 دقيقة، تأهل بعدها "الماتادور" إلى دور الـ16 في البطولة للمرة 11، فيما سيلتقي في الدور المقبل مع الأرجنتيني دييغو شوارتزمان.