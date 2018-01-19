وبحسب ما نقلت صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن الجسر المقترح سيقام فوق القناة الإنجليزية في بحر المانش الذي يفصل البلدين.

وتتصل بريطانيا بفرنسا، في الوقت الحالي، عبر نفق للسكة الحديدية في بحر المانش، ويرى جونسون أنه لا يعقل أن يكون القطار حلقة الوصل الوحيدة بين اثنين من أكبر الاقتصادات في العالم.

وبحسب جونسون، فإن القمة التي جرى عقدها بين باريس ولندن، وافقت على الاقتراح، وأوعزت لفريق من الخبراء القيام بدراسة المشروع.