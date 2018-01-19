ويسعى تشلسي من خلال ضم الدولي السابق، الذي يحتفل بميلاده السابع والثلاثين في 30 يناير الحالي، إلى تأمين بديل للإسباني ألفارو موراتا في حال إصابة الأخير أو إيقافه، وذلك في ظل توجه المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي إلى السماح للبلجيكي ميشي باتشواي بالرحيل عن النادي اللندني.

وسعى كونتي في بادئ الأمر إلى الحصول على خدمات مهاجم وست هام آندي كارول، لكن رغبته اصطدمت بإصابة الأخير في كاحله، وإمكانية غيابه عن الملاعب حتى نهاية الموسم.

وذكرت صحف "ذي صن" و"دايلي ميرور" و"ذي دايلي تلغراف" أن اهتمام كونتي تحول الآن نحو كراوتش، المهاجم المعروف بطوله الفارع (2.01 مترا)، الذي خاض 42 مباراة دولية وسجل 4 أهداف في 21 مباراة خاضها مع ستوك سيتي هذا الموسم.

ويفضل تشلسي أن يستعير كراوتش الذي كان من صبية ملتقطي الكرات في ملعب "ستامفورد بريدج"، ومن مشجعي النادي اللندني، علما بأن المهاجم العملاق مدد في نوفمبر عقده مع ستوك سيتي لعام آخر مع خيار عام إضافي.