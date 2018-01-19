ووصل أكثر من 650 ألف مسلم روهينغي إلى بنغلادش، بعد شن جيش ميانمار حملة قمعية ضدهم في أغسطس.

وأوضح مسؤول كبير بالحكومة المحلية، محمد ميكاروزامان، أن أكثر من 100 روهينغي دخلوا بنغلادش خلال اليومين الماضيين.

ووقعت ميانمار وبنغلادش اتفاقا في نوفمبر لإعادة اللاجئين الروهينغا، وقال مسؤولون في وقت سابق من هذا الأسبوع إن بعضهم سيعود إلى ميانمار اعتبارا من الثلاثاء المقبل.