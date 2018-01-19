وأكد مصدر عسكري أن نائب قائد جبهة العنين القيادي الحوثي، أحمد عبدالرحمن الموهبي، لقي مصرعه مع 3 من مرافقيه، فيما أصيب اثنان آخران إثر استهدافهما بمدفعية الجيش الوطني في منطقة العنين بجبل حبشي غربي تعز.

وفي تطور آخر، قتل 6 من عناصر الحوثيين وأصيب 4 آخرون بمنطقة القحفة، جراء استهداف مدفعية الجيش الوطني تجمعا لهم في المنطقة.

كما قتل 3 من مليشيات الحوثي، وأعطبت عربة يستخدمهما المتمردون في محيط القصر الجمهوري ومعسكر التشريفات شرقي مدينة تعز.