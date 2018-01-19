أبو ظبي - سكاي نيوز عربية أفادت مصادر أمنية يمنية، الجمعة، بمقتل القيادي الميداني في ميليشيات الحوثي الإيرانية، أحمد الموهبي، بنيران قوات الجيش الوطني في مديرية جبل حبشي غربي تعز.
وأكد مصدر عسكري أن نائب قائد جبهة العنين القيادي الحوثي، أحمد عبدالرحمن الموهبي، لقي مصرعه مع 3 من مرافقيه، فيما أصيب اثنان آخران إثر استهدافهما بمدفعية الجيش الوطني في منطقة العنين بجبل حبشي غربي تعز.
وفي تطور آخر، قتل 6 من عناصر الحوثيين وأصيب 4 آخرون بمنطقة القحفة، جراء استهداف مدفعية الجيش الوطني تجمعا لهم في المنطقة.
كما قتل 3 من مليشيات الحوثي، وأعطبت عربة يستخدمهما المتمردون في محيط القصر الجمهوري ومعسكر التشريفات شرقي مدينة تعز.