وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1332 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06:59 بتوقيت غرينتش. وكان المعدن الأصفر لامس، الخميس، أدنى مستوياته منذ 12 يناير عند 1323.70 دولار للأوقية.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة منذ بداية الأسبوع، في أسوأ أداء أسبوعي منذ أوائل ديسمبر، فيما ارتفعت العقود الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 1332 دولارا.

وهبطت العملة الأميركية وسط مخاوف بشأن احتمال إغلاق الحكومة، حيث نزل مؤشر الدولار 0.1 بالمئة إلى 90.406، الجمعة.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.5 بالمئة إلى 17.01 دولار للأوقية، بينما زاد البلاتين 0.1 بالمئة إلى 1001.74 دولار للأوقية، وربح البلاديوم 0.8 بالمئة مسجلا 1107 دولارات للأوقية.