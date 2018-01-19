ويلتقي ديميتروف، بطل الماسترز في لندن على حساب البلجيكي دافيد غوفان، في الدور المقبل الأسترالي نيك كيريوس المصنف 17 عالميا أو الفرنسي جو-ويلفريد تسونغا (15).

وكان ديميتروف، الذي بلغ أيضا نصف نهائي ويمبلدون 2014، قد عانى لبلوغ الدور الثالث بتخطيه الأميركي، ماكنزي ماكدونالد، الصاعد من التصفيات بـ5 مجموعات.

وقال البلغاري، الذي أحرز لقب 4 بطولات في 2017: "هذه المباريات الأكثر أهمية، عندما أجد حلولا ولا تكون الأمور على ما يرام. جسديا أنا جيد، لم تزعجني الحرارة، وهذه علامة جيدة".

وعانى ديميتروف كثيرا على إرساله مرتكبا 15 خطأ مزدوجا، بينها 3 عندما كان يرسل لحسم المجموعة الأولى، كما أنه ارتكب 61 خطأ مباشرا في المباراة.

وأقر ديميتروف أنه لا يلعب جيدا راهنا ويتعين عليه العمل أكثر في التمارين "ربما أذهب إلى الملاعب المغلقة الآن وأجرب بعض الأمور".

ومنذ أدائه الرائع في نصف نهائي البطولة الأسترالية العام الماضي، لم يؤكد البلغاري علو كعبه في البطولات الكبرى وفشل في تخطي ثمن النهائي بها.

وثأر ديميتروف من روبليف (20 عاما و32 عالميا)، الذي أقصاه من الدور الثاني لبطولة الولايات المتحدة في سبتمبر الماضي.