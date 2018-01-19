وأعلنت مرسيدس، الخميس، أن سائقها لويس هاميلتون بطل العالم 4 مرات، وزميله فالتيري بوتاس، سيكشفان عن السيارة الجديدة في سيلفرستون على الطريق المؤدي لمصنع الفريق يوم 22 فبراير المقبل.

وقالت فيراري بالفعل إنها ستكشف عن سيارتها في نفس اليوم، ومن المتوقع أن يكون التقديم عبر الإنترنت.

ومن المنتظر أن تبدأ الاختبارات على حلبة كتالونيا في برشلونة يوم 26 فبراير.

وقالت مرسيدس إنها تعمل على تجنب أي تعارض جوهري بينها وبين منافستها الإيطالية عند تدشين السيارة في سيلفرستون.

وذكرت في بيان إعلامي "سنتابع هذا الأمر عن كثب مثلكم تماما".

وحددت مكلارين موعدا لتقديم سيارتها يوم 23 فبراير، وهي الأولى التي تستخدم محرك رينو بعد الانفصال عن هوندا.

أما تورو روسو، الشريك الجديد لهوندا، فتخطط للكشف عن سيارتها في برشلونة يوم 25 من نفس الشهر.

وستطرح بعض الفرق سياراتها صباح يوم 26 فبراير.