وفي أول مقابلة تلفزيونية لها قالت ديلان فارو (32 عاما)، وهي تغالب دموعها، إن ألن لمس مناطق من جسدها عندما كانت طفلة في السابعة من العمر.

وأضافت فارو باكية: "لقد أحببت أبي واحترمته. لقد كان يجسد نموذج البطل بالنسبة لي. هذا بالطبع لا يقلل من وطأة ما فعله. بل يجعل الخيانة والأذى أشد إيلاما".

ونفى ألن (82 عاما) مرارا الاتهام الذي وجه إليه في بادئ الأمر عام 1992 في خضم انفصاله عن صديقته القديمة الممثلة ميا فارو.

وفي بيان أصدره، الخميس، كرر ألن نفيه للاتهام وقال إن فارو تستغل فضائح التحرش، التي اجتاحت هوليوود مؤخرا لتجديد اتهامها له.