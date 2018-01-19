وحسب رويترز، قالت شرطة نيو مكسيكو إن سقوط الطائرة الهليكوبتر وهي من طراز هيوي في منطقة قرب راتون في نيو مكسيكو ليل الأربعاء أسفر عن مقتل بينيت (60 عاما) وزوجته هيذر بينيت (55 عاما) وجيمس كولمان دود (57 عاما) وهو من كولورادو وتشارلز ريلاند بيرنيت (61 عاما) وهو من تكساس وبول كوب (67 عاما) وهو من تكساس.



وكان بينيت، أمين صندوق حزب حركة التغيير الديمقراطي المعارض سابقا، شخصية مهمة على الساحة السياسية في زيمبابوي وقضى فترة في السجن خلال حكم الرئيس روبرت موغابي. وصرح مؤخرا لشبكة (سي.إن.إن) بأن بلده لن يسمح لنفسه بأن يحكمه نظام دكتاتوري مرة أخرى.



وقال حزب حركة التغيير الديمقراطي "كان روي مقاتلا قويا ومتفانيا من أجل التغيير الديمقراطي في زيمبابوي".



وأضاف الحزب أن على الرغم من أنه أبيض فإن بينيت ناضل من أجل حقوق أبناء زيمبابوي من السود وأطلق عليه اسم "باتشيدو" وهي كلمة بلغة الشونا الزيمبابوية وتعني "معا" أو "واحد منا".



وقال المجلس الوطني الأميركي لسلامة النقل إنه يحقق في الحادث.