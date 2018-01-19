أبو ظبي - سكاي نيوز عربية قال الحزب الاشتراكي التركي للمضطهدين على مواقع التواصل الاجتماعي، إن الشرطة التركية اعتقلت الخميس خمسة على الأقل من أعضاء حزبين يساريين بينهم زوج الصحفية الألمانية المفرج عنها ميسالي تولو التي خرجت من السجن الشهر الماضي.
وجاءت الاعتقالات إثر مداهمات نفذتها الشرطة في وقت مبكر من صباح الخميس استهدفت أعضاء في الحزب وحزب رابطة الشبان الاشتراكيين في أربعة أقاليم بما شمل أكبر مدينتين وهما إسطنبول وأنقرة.
وقال الحزب الاشتراكي للمضطهدين إن خمسة أعضاء على الأقل من الحزبين اعتقلوا من بينهم أحد أعضاء لجنته التنفيذية المركزية سواتجورلو زوج الصحفية الألمانية.
وقد تعقد تلك الأنباء من جهود أنقرة وبرلين إصلاح العلاقات المتوترة بينهما.