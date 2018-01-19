وجاءت الاعتقالات إثر مداهمات نفذتها الشرطة في وقت مبكر من صباح الخميس استهدفت أعضاء في الحزب وحزب رابطة الشبان الاشتراكيين في أربعة أقاليم بما شمل أكبر مدينتين وهما إسطنبول وأنقرة.



وقال الحزب الاشتراكي للمضطهدين إن خمسة أعضاء على الأقل من الحزبين اعتقلوا من بينهم أحد أعضاء لجنته التنفيذية المركزية سواتجورلو زوج الصحفية الألمانية.



وقد تعقد تلك الأنباء من جهود أنقرة وبرلين إصلاح العلاقات المتوترة بينهما.